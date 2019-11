No ano passado, dez bebés foram abandonados à nascença ou até aos seis meses de vida. Os dados pertencem à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Ainda assim, revelam que estas situações são raras, uma vez que correspondem apenas a 3,9% de um total de 254 crianças abandonadas ou deixadas sozinhas em 2018.

De acordo com a análise do jornal Público, foram identificados mais dois casos do que em 2017. Nesse ano houve um total de 285 casos de crianças abandonadas.