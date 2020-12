A Polícia Marítima auxiliou, nesta terça-feira, uma foca ferida que deu à costa na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos.

O alerta foi dado por um popular, cerca das 16 horas, tendo sido acionado de imediato o comando-local da Polícia Marítima de Leixões.

De acordo com o comunicado divulgado pela Autoridade Marítima Nacional, à chegada ao local, a Polícia Marítima contactou o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM).

Os elementos da Polícia Marítima auxiliaram a foca, confortando-a até à chegada da equipa do CRAM que prestou assistência à foca, recolhendo-a e transportando-a para as suas instalações", pode ler-se no documento.