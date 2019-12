Uma cria de foca foi, esta sexta-feira, resgatada com vida pela Polícia Marítima a norte da praia da Légua, em Alcobaça.

O Comando-local Polícia Marítima da Nazaré deslocou-se ao local, por volta das 12:00, depois de ter recebido um alerta por populares.

De acordo com a nota publicada no site da Autoridade Marítima Nacional, os agentes “encetaram esforços para manter o animal com vida, evitando que fatores externos transmitissem stress ao mamífero”.

Um grupo de biólogos do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos prestou a devida assistência ao pequeno animal e certificou-se de que poderia ser a transportado.

Até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias para o aparecimento desta foca bebé.