A GNR mantém as buscas para encontrar a criança de 9 anos desaparecida no concelho de Peniche desde a manhã de quinta-feira, disse este sábado fonte oficial do Comando Territorial de Leiria. A equipa de reportagem da TVI que se encontra no local testemunhou que neste terceiro dia de buscas há também populares a ajudar no terreno.

Afonso Clara, presidente da junta de freguesia de Atouguia da Baleia, explicou à TVI24 que o apelo foi lançado nas redes sociais.

Na sexta-feira, o Comando Territorial de Leiria da GNR informou que ia continuar durante a noite as buscas para encontrar a criança desaparecida.

Vamos continuar de noite no terreno com ‘drones' e patrulhas territoriais", afirmou a mesma fonte.

Além destas equipas, binómios cinotécnicos (cães) foram integrados nas buscas diurnas, mas desmobilizaram à noite.

Até agora, "não houve quaisquer indícios" do paradeiro da criança.

As buscas estão a ser feitas na freguesia de Atouguia da Baleia, onde reside a família da menina, "porque não houve capacidade" para as alargar.

Pelas 21:40 de sexta-feira participavam na operação 73 operacionais e 23 viaturas, de acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

A mesma fonte esclareceu que a criança desapareceu de casa pelas 08:30 de quinta-feira.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso e, segundo fonte da PJ, já em 2018 a criança tinha desaparecido de uma outra casa onde a família residia no concelho, tendo sido depois encontrada pelas forças policiais.