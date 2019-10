Dois agentes da PSP da esquadra de Corroios evitaram, na madrugada de quinta-feira, que uma jovem mãe se atirasse da janela, com a filha de seis meses ao colo. As autoridades foram alertadas pelas 00:20 de quinta-feira.

"Os dois agentes deslocaram-se à casa da vítima, por determinação da Central Rádio da Polícia, em virtude de ter havido telefonema que dava conta de uma situação de aparente suicídio", explica a PSP em comunicado.

Quando chegaram à residência, os dois polícias depararam-se com a jovem de 20 anos no parapeito da janela de um dos quartos, com a bebé de seis meses ao colo. Conseguiram tirar a bebé à jovem e impedir que esta se atirasse da janela.

"Constatando-se que não se encontrava com um discurso coerente e que os seus comportamentos poderiam revelar perigo para o bebé, a jovem foi levada pelos Bombeiros do Seixal para o Hospital Garcia de Horta e, posteriormente, para o Hospital de São José, onde ficou internada para observação", acrescenta ainda o comunicado da PSP.

A bebé ficou à guarda de familiares e foi dado conhecimento ao Ministério Público e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.