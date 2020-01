Uma criança de oito anos morreu no domingo na sala de triagem do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, um dia depois de ter sido atendida nas urgências do mesmo hospital e ter tido alta.

No sábado, a criança apresentava febre alta, perdas de consciência e problemas respiratórios, tendo sido vista por um clínico que a medicou e lhe deu alta hospitalar.

Os sintomas persistiram, tendo os pais decidido recorrer às urgências do Centro de Saúde de Machico no domingo. Ali, a criança foi novamente encaminhada para as urgências do hospital Dr. Nélio Mendonça, onde viria a morrer na sala de triagem.

Em declarações à TVI, o pediatra Manuel Pedro, responsável pela urgência pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, revelou que o hospital abriu entretanto um processo interno de averiguação para perceber as circunstâncias da morte da criança, que segundo a mesma fonte chegou no sábado às urgências com um "quadro clínico compatível com o de uma infeção respiratória superior".

Até ao momento, o hospital ainda não foi informado se o Ministério Público pretende que seja feita uma autópsia ao corpo da criança.