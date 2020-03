Um rapaz de 14 anos morreu no Hospital da Feira este domingo, infetado com Covid-19.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias (JN) e confirmada depois em conferência de imprensa pela ministra da Saúde, que ressalvou que este óbito não está ainda contabilizado nos números apresentados no boletim deste domingo, que dão conta de 119 mortes por Covid-19 em Portugal.

Trata-se de um caso cuja causa de óbito está ainda em investigação. Era, contudo, um caso de doente Covid-19 e é um caso que não está, face ao momento em que aconteceu o óbito, ainda refletido neste boletim", disse Marta Temido.

Segundo o JN, o adolescente vivia em Ovar e deu entrada nas urgências do Hospital de São Sebastião no sábado, com sintomas graves e compatíveis com o novo coronavírus, tendo sido de imediato encaminhado para a ala de pacientes infetados.

O rapaz sofria de psoríase, uma doença de pele que pode debilitar o sistema imunitário, confirmou uma fonte clínica ao JN.

Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, referiu ainda que a criança tinha "uma situação complexa" no estado clínico habitual e que a sintomatologia com que foi admitida no hospital "pode indicar outro tipo de patologia".

Temos de ter muita reserva e muito cuidado na análise desta situação. De facto, tem Covid-19 mas não impede de poder ter outras situações igualmente graves e infecciosas", sublinhou Graça Freitas.

O vice-presidente da Câmara de Ovar, Domingos Silva, falou entretanto do óbito, referindo que “é a vítima mais jovem até à data”.

Essa morte junta-se assim a cinco outros óbitos que no sábado já se contabilizavam em Ovar, concelho do distrito de Aveiro onde a 17 de março foi declarado o estado de calamidade pública devido ao novo coronavírus e que desde dia 18 está sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e encerramento de toda a atividade empresarial que não envolva bens de primeira necessidade.

Segundo a mesma fonte do município da Feira, o estado clínico do jovem de Ovar era particularmente grave devido a comorbilidades que lhe estavam associadas.