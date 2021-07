A área metropolitana de Lisboa vai ter mais 760 lugares em creches, no âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, cujos contratos foram assinados esta sexta-feira e representam um investimento de cerca de 5 milhões de euros.

A assinatura dos contratos aconteceu em Vila Franca de Xira, e, em declarações à agência Lusa, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apontou que com estes novos 760 lugares sobe para 3.400 as vagas para crianças criadas nos últimos 12 meses, em 51 creches.

As 760 vagas estão distribuídas por equipamentos em Loures, Cascais, Odivelas, Sintra, Vila Franca de Xira e Seixal.

“Isto é particularmente importante no momento em que é cada vez mais critico alargarmos a capacidade de resposta à infância e alargando assim a rede de equipamentos sociais estamos também a dar um sinal forte às famílias para haver mais capacidade de resposta”, sublinhou Ana Mendes Godinho, por telefone.

Segundo a ministra, os contratos assinados hoje representam 5 milhões de euros de investimento público, um valor que aumenta para 20 milhões de euros relativamente ao valor global de mais de 3 mil vagas.

A ministra apontou que a par das medidas de emergência, o Governo esteve sempre “a não baixar os braços quanto ao investimento estrutural para fazer frente ao desafio demográfico”.

Ana Mendes Godinho adiantou ainda que durante 2021 serão assinados novos contratos, além de ir ser lançado um novo concurso no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, “que prevê 5.600 novos lugares também para creches”, distribuídos de norte a sul do país.