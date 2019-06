Um carro foi esta quarta-feira colhido por um comboio em Barcelos, tendo o acidente provocado três mortos, confirmou a TVI junto de fonte do Comando Distrtrital de Operações e Socorro CDOS) de Braga. Fonte do INEM indicou que se tratam de dois adultos e uma criança, embora ainda se desconheçam as suas idades.

As vítimas mortais seguiam no automóvel.

O acidente ocorreu na Linha do Norte, numa passagem de nível em Carapeços, entre Nine e Braga.

O alerta foi dado às 9:48.

Neste momento, ainda estão a decorrer operações de desencarceramento das vítimas.

No local estão os bombeiros de Barcelos, de Barcelinhos, a GNR e uma VMER do Hospital de Braga.

A linha encontra-se cortada.