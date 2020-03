A mãe infetada com Covid-19 que deu à luz uma menina no Hospital de São João teve alta esta sexta-feira, mas continua a ser acompanhada por precaução.

Uma fotografia publicada no Facebook mostra um enfermeiro da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais com a recém-nascida ao colo. A bebé ainda está no Hospital de São João.

Há uma mãe que inveja através de um vidro o cuidar que deveria ser o seu, no final de tantos meses sonhados expressos em semanas. Que lhe inveja o toque pelo modo como sorri com o olhar. Que lhe inveja o embalo”, escreveu a enfermeira Sofia Guimarães, que publicou a fotografia

A enfermeira escreve ainda uma dedicatória a todos aqueles que carregam “este maremoto que nos engole os dias com a bravura própria de quem tem medo mas muito mais coragem. De quem tem tanto sentido de missão como de estado. De quem se entrega com total abnegação ás horas difíceis de um País, apesar das dezenas de horas que falha aos seus”.

O segundo teste feito ao bebé, que nasceu na terça-feira, deu negativo, estando a criança à guarda daquela unidade hospitalar.

O bebé teve uma primeira prova negativa e a confirmatória também já sabemos que é negativa", disse esta manhã, em conferência de imprensa, o neonatologista do Hospital de São João, Henrique Soares.

Apesar de continuar no hospital, a equipa assegurou que o recém-nascido está clinicamente bem e em segurança.