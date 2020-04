Qual o valor da baixa médica para profissionais de saúde infetados? As máscaras cirúrgicas podem ser usadas depois de desinfetadas? Telmo Semião e Ricardo Mexia juntaram-se para responder a algumas das mais relevantes perguntas sobre o efeito da pandemia de Covid-19 na saúde, na economia e na educação.

Num momento em que o número de infetados em Portugal atingiu os 19.022, registando-se 657 vítimas mortais, o especialista em saúde pública Ricardo Mexia e o advogado Telmo Semião juntaram-se esta terça-feira para responder a algumas das mais relevantes perguntas sobre o impacto da pandemia na saúde e no emprego.

Qual o valor da baixa médica para profissionais de saúde infetados?

O número de profissionais de saúde infetados com a Covid-19 tem vindo a aumentar consistentemente. Vários têm sido os relatos de profissionais a receber a baixa médica abaixo dos 100%. Telmo Semião esclareceu que, para o isolamento profilático, a entidade patronal remunera a 100%, durante esse período de 14 dias,

Se, depois desse período, se concluir que o caso é positivo passam-se a usar as regras do subsídio por doença que, esse sim, é remunerado a 70% do valor do salário.

Não há apoio para os pais de crianças que ficavam com os avós?

É uma situação muito comum em Portugal. Para estes casos, explica o especialista em direito laboral, não há qualquer tipo de apoio previsto. No entanto, Telmo Semião aconselha a marcação de férias como a solução mais fácil e imediata para casos como este.

As máscaras cirúrgicas podem ser usadas depois de desinfetadas?

A escassez de acesso a materiais de proteção leva várias pessoas a reutilizar aquilo que tem disponível. Ricardo Mexia afirma que esta é uma questão “muito importante” nesta fase da pandemia, em que já há uma recomendação da DGS.

As máscaras cirúrgicas, explica, não foram feitas para serem reutilizadas, no entanto, devido à sua importância nestes dias de pandemia, é possível que sejam lavadas, preferencialmente à mão e secada ao sol.

Como será mantido o distanciamento social entre crianças nas creches?

Para os mais novos é difícil manter o distanciamento social e adotar todas as regras necessárias para combater o novo coronavírus. Apesar de a estratégia não ser clara, para Ricardo Mexia a grande questão é como arranjar as condições de segurança para os mais jovens.

No entanto, o especialista de saúde pública relembra que os mais jovens são também o grupo mais protegido contra o Covid-19.

Que procedimentos devem adotar as empresas se houver um caso positivo?

Todas as empresas devem ter um plano de contingência, não só para prever alterações à forma de funcionamento, mas também o que fazer caso haja um caso positivo. Nessas circunstâncias, deve haver um espaço dedicado a manter os doentes de Covid-19 até que cheguem as autoridades de saúde.

Caso a situação se confirme, é necessário averiguar os contactos próximos ao doente e proceder ao isolamento social dessas pessoas.