Francisco estreou-se como o nome de menino mais registado em 2019. Ao todo, e até 5 de dezembro (data dos últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça), nasceram 1618 Franciscos este ano. João, ocupa o segundo lugar, com 1544 registos. Relativamente aos nomes de meninas, a tradição mantém-se e Maria foi o nome mais escolhido.

1 - Maria 5198 2 - Leonor 1451 3 - Matilde 1374 4 - Carolina 1064 5 - Beatriz 974 6 - Alice 915 7 - Benedita 896 8 - Mariana 794 9 - Ana 782 10 - Francisca 774

De acordo com os dados cedidos à TVI24 pelo Ministério da Justiça, durante o ano de 2019, houve 5198 crianças registadas com o nome Maria. Um número três vezes superior àquele que ficou em segundo lugar no top feminino, Leonor, com 1451 registos, ultrapassando Matilde, que ocupa o terceiro lugar, com 1374.

Entre os meninos, Santiago foi terceiro o nome mais popular, com 1391 registos, seguindo-se Afonso (1227) e Gabriel (1208).