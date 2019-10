Cerca de 50 crianças de escolas do ensino básico do distrito de Aveiro foram hoje recrutas por um dia no Regimento de Infantaria n.º 10 do Exército, São Jacinto, experimentaram camuflados e andaram em viaturas blindadas.

A ação realizada no âmbito da iniciativa “Alista-te por um dia”, promovida pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), teve como objetivo dar a conhecer as instalações militares aos alunos do 4.º ano do ensino básico de três escolas do distrito.

O dia começou com uma apresentação sobre a evolução da Bandeira Nacional e do Hino Nacional e a cerimónia do hastear da bandeira, com os alunos a fazer continência, imitando os militares.

O coronel Costa Santos, comandante do RI 10, deu as boas vindas aos alunos das escolas de Aveiro, Sever do Vouga e Oliveira do Bairro que chegaram de manhã à unidade militar, onde está a ser preparado um batalhão de paraquedistas para uma nova missão na República Centro-Africana.

Vamos ter um dia diferente, cheio de atividades, aventura e descoberta. Estão entusiasmados?”, perguntou o comandante Costa Santos às crianças, que responderam afirmativamente em coro.

Divididos em dois grupos, os alunos de oito e nove anos participaram depois em várias demonstrações de atividades militares onde puderam simular o lançamento de granadas, ver um ‘drone’ do Exército que está a ser utilizado na República Centro-Africana e visitar o “Espaço Memória”.

Mas o que os petizes mais gostaram foi de se camuflarem e de andar nas viaturas blindadas.

Normalmente, jogamos todos jogos de guerra, mas isto ao vivo é mais fixe”, disse o Tiago, afirmando que um dia quer ser “tropa”, um objetivo partilhado pelos colegas Francisco e Deni.

A professora Anabela Esteves, da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Couto de Esteves, em Sever do Vouga, advoga este tipo de iniciativas para as crianças poderem “abrir novos horizontes”.

Isto para eles é uma festa. Estes meninos vêm de meios muito fechados e têm falta de vivências”, observou a docente, adiantando que resolveu participar na iniciativa por achar que era mais importante do que “passar mais um dia na escola”.

O porta-voz do EMGFA, comandante Pedro Serafim, realçou que com esta ação também pretendem passar às crianças os “valores militares e também de cidadania, como a lealdade, integridade e coragem, mas também a camaradagem entre eles, para eles poderem trabalhar em grupo e fomentar isso”.

Eles adoram isto. Chegam a mandar-nos desenhos. O grande objetivo é eles perceberem o que são as Forças Armadas e o que fazem”, disse à Lusa o comandante Pedro Serafim, porta-voz do EMGFA.

Esta atividade inseriu-se num programa iniciado no dia 10 de outubro, no âmbito das celebrações dos 30 anos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), com diferentes atividades das Forças Armadas, a decorrer até 18 de outubro.

A iniciativa “Alista-te por um dia” vai levar, durante este período, cerca de uma centena de alunos dos diferentes municípios do distrito de Aveiro, a unidades do Exército e da Força Aérea, com o apoio das várias autarquias.