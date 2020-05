Uma petição que exige o regresso da vacina da BCG para crianças nascidas a partir de 2015 recolheu até às 16:30 desta terça-feira 13.450 assinaturas.

O texto da petição, que se dirige à diretora-geral da Saúde, refere que "a vacina da BCG tem um duplo efeito no sistema imunitário. Além de induzir a produção de anticorpos contra a bactéria da tuberculose, também ajuda o sistema imunitário a agir contra outros invasores". O texto faz ainda menção da vacina contra a tuberculose no contexto da pandemia de Covid-19.

A BCG como todos sabemos, não previne covid-19, mas a comunidade científica acredita que esta confere uma proteção adicional contra a severidade do coronavirus (SARS-CoV-2)".

Saliente-se que a petição em causa não inclui número de Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação de cada subscritor, o que significa que não cumpre os critérios para ser discutida pelos deputados na Assembleia da República.

Uma grande reportagem da TVI revelou que estudos epidemiológicos internacionais estabeleceram uma correlação entre a vacina da BCG e o impacto do vírus nos diferentes países, admitindo que nos países em que a BCG não faz parte do plano de vacinação morre-se oito vezes mais de Covid-19 e que há 9,5 vezes mais infetados do que nos países que continuam a vacinar as crianças.

A estratégia de vacinação com a BCG em Portugal foi alterada em 2016: a partir desse ano, foram vacinadas apenas as crianças que pertencem a grupos de risco para a tuberculose ou as que vivem em comunidades com incidência da doença.

Esta terça-feira, durante a conferência de imprensa de balanço do impacto da pandemia de Covid-19 em Portugal, a diretora-geral da Saúde foi questionada em relação ao eventual regresso da vacina da BCG ao Programa Nacional de Vacinação para prevenir casos do novo coronavírus, tendo considerado que não há, para já, motivo para qualquer alteração.