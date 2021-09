Portugal vai entregar, na segunda-feira, 400 quilos de medicamentos ao hospital pediátrico Albert Royer, em Dacar, no âmbito da cooperação portuguesa com o Senegal, disse à Lusa o chefe de missão diplomática portuguesa em Dacar, Vítor Sereno.

De acordo com Vítor Sereno, o hospital pediátrico Albert Royer é "uma referência" no Senegal e na África Ocidental, acolhendo "crianças e jovens provenientes, entre outros países, da Guiné-Bissau, Gâmbia, Burquina Faso, Guiné-Conacri e Mali".

A entrega dos medicamentos ocorre no âmbito da cooperação entre a Embaixada de Portugal em Dacar e o Ministério da Saúde e Ação Social do Senegal.

Esta parceria estratégica iniciou-se em 2019 com a doação de equipamentos cirúrgicos, críticos para poder realizar exames urológicos necessários a recém-nascidos com malformações do trato urinário e dos órgãos genitais", disse Vítor Sereno.