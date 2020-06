O ex-presidente da organização ambientalista Quercus Hélder Spínola diz que há 20 anos detetou vestígios do poço de hidrocarbonetos agora descoberto no subsolo da central desativada da Empresa de Eletricidade da Madeira, tratando-se de um “crime ambiental”.

“Há mais de 20 anos, terá sido em 1998/99, estávamos preocupados na Quercus com algumas circunstâncias em relação ao funcionamento da Estação Térmica da Vitória. Uma delas tinha a ver com gases que saíam das chaminés e outra estava precisamente relacionada com alguns sinais de derrames de hidrocarbonetos na ribeira dos Socorridos, justamente de um tubo que vinha de uma caixa, associada a esta quantidade que foi encontrada”, recordou, em declarações à agência Lusa.