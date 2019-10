A Polícia Judiciária identificou e deteve, em Foz Côa, um homem de 45 anos por alegado abuso sexual de criança, dois crimes de abuso sexual de menor dependente e um crime de violência doméstica, anunciou esta quinta-feira aquela polícia.

A detenção do suspeito foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda, tendo os crimes ocorrido "no contexto da vida familiar do detido e das respetivas vítimas, três menores do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, assim como a própria companheira do suspeito, e vinham ocorrendo já desde o ano de 2014", indicou aquela polícia.

O detido, com a idade de 45 anos e agricultor de profissão, será presente às competentes autoridades judiciárias, tendo em vista o respetivo interrogatório e a submissão a adequadas medidas de coação.