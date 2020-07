O ex-secretário de Estado da Energia do Governo de Pedro Passos Coelho, Artur Trindade, é ouvido esta quarta-feira em tribunal, no âmbito do Caso EDP.

Artur Trindade é suspeito de corrupção passiva, por alegadamente ter beneficiado a EDP.

O ex-secretário de Estado vai ser interrogado pelo juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa.

Em curtas declarações aos jornalistas à entrada do tribunal, Artur Trindade diz que vai responder às perguntas do juiz, mas não adianta se será na qualidade de arguido ou como testemunha.

A EDP foi constituída arguida no caso das rendas excessivas, apenas em relação a Artur Trindade e não aos restantes factos que ditaram, entre outras medidas, a suspensão de Mexia e Manso Neto dos cargos.

Em causa estarão alegadas irregularidades na contratação do pai de Artur Trindade pela empresa, assim como a entrada do ex-governante para o OMIP.

Neste processo, que investiga suspeitas de corrupção ativa e participação económica em negócio, relacionado com os procedimentos sobre a introdução no setor elétrico nacional dos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), entre outros factos apontados pelo Ministério Público, são arguidos Mexia e Manso Neto, Manuel Pinho, Ricardo Salgado e João Conceição e Rui Cartaxo, entre outros.

Em causa estão alegados benefícios para a EDP de 1,2 mil milhões de euros.