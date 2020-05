O Tribunal de Coimbra condenou esta quarta-feira um homem a 11 anos de prisão por ter matado um antigo amigo com recurso a uma navalha, na Lajeosa, localidade de Oliveira do Hospital, em agosto de 2019.

O Tribunal de Coimbra deu como provados os factos tal como constavam na acusação, determinando a pena a fixar em 11 anos de prisão e salientando os antecedentes criminais do indivíduo, já anteriormente condenado a vários crimes de ofensas à integridade física, pelos quais cumpriu pena.

O homem de 49 anos e a vítima, que tinham sido amigos durante mais de 20 anos, tinham uma relação conflituosa, desde que o arguido passou com o seu rebanho de ovelhas nas propriedades do ofendido, refere a acusação do Ministério Público.

A 29 de agosto de 2019, os homens encontraram-se para conversar e beber vinho, sendo que, já depois da meia-noite, os dois desentenderam-se e, depois de uma discussão, o arguido retirou do bolso uma navalha e desferiu um golpe no pescoço da vítima, que veio a desmaiar já em sua casa, onde acabou por falecer.

Durante o julgamento, o homem de 49 anos admitiu grande parte dos factos que constavam na acusação, mas afirmou que apenas atacou a vítima com uma navalha com o intuito de se defender.

Não foi convincente. Se analisarmos as declarações, verificamos que não fazem muito sentido. Diz que o ofendido lhe bateu com um pau, com tal força que o atirou ao chão e que estava a dar-lhe murros e bofetadas. Mesmo assim, conseguiu tirar a navalha, abrir a navalha com as duas mãos - sabemos que era uma navalha fechada - e então depois atingiu o ofendido", argumentou a juíza que presidiu ao coletivo, notando ainda que nem a GNR nem a PJ encontraram qualquer pau no local do crime ou na residência da vítima.