Um homem de 38 anos foi detido na sexta-feira após ter assaltado com uso de arma branca um posto de combustível em Braga, informou hoje a o Comando Distrital da PSP.

Em comunicado, a PSP de Braga descreve que a funcionária que estava de serviço na bomba de combustível assaltada “foi encontrada pela polícia em estado de choque” depois de ter sido ameaçada e obrigada a emitir talões de pagamento “PlaySafeCard” no valor global de 500 euros.

O suspeito terá usado uma arma branca para proceder ao assalto, que além dos talões também envolveu o roubo de “alguns maços de tabaco expostos e moedas depositadas numa caixa sobre o balcão”.

Através do visionamento das imagens de videovigilância, pelas características fisionómicas do suspeito, bem como graças a e outras diligências processuais, a PSP de Braga identificou o homem entretanto detido.

“O suspeito, no passado dia 16 do corrente, havia já cometido um crime análogo, noutro posto de abastecimento de combustível, também nesta cidade”, lê-se, ainda, no comunicado do Comando Distrital de Braga.

A PSP descreve, por fim, que na residência do suspeito foram também apreendidos “diversos produtos resultantes do crime, vestuário e um velocípede, utilizados na prática deste e outros crimes similares”.

O detido foi presente esta manhã ao procurador de turno, junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Braga.