Um homem ficou em prisão preventiva após ter sido detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de matar outro em Paredes na sequência de uma discussão relacionada com o pagamento de produto estupefaciente, revelou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ conta que os factos ocorreram pelas 21:40 de domingo, na localidade de Cête – Paredes, distrito do Porto, “local onde a vítima ter-se-á deslocado para adquirir estupefacientes ao arguido”.

No decurso de discussão relacionada com o pagamento do produto estupefaciente, o arguido, com recurso a uma arma branca, provocou ferimentos na vítima, cuja gravidade veio a originar a sua morte. De seguida, empunhou uma arma de fogo com a qual efetuou vários disparos na direção de um outro indivíduo, que tinha acompanhado a vítima ao local, apenas não o atingindo porquanto este se escondeu atrás de um carro que veio a ser danificado”, relata a PJ.