A PSP deteve no Porto dois homens indiciados de agredirem “com uma violência atroz”, por motivos aparentemente fúteis, elementos de um grupo de turistas que visitava a Baixa daquela cidade, disse esta sexta-feira uma fonte policial.

Os suspeitos, um de 33 anos, residente em Vila Nova de Gaia, e outro 35 anos de idade, morador no Porto, foram detidos na quinta-feira, numa operação que incluiu a realização de sete buscas domiciliárias, durante as quais a PSP apreendeu uma arma de fogo, três munições, uma réplica de arma de fogo, uma matraca e dois bastões.

As agressões foram consumadas “há algumas semanas” na Baixa do Porto e as vítimas, em número não especificado pela fonte, integravam um grupo de visitantes que incluía estrangeiros e pessoas com residência habitual em Lisboa.

Os suspeitos "saíram do carro em que seguiam com as namoradas e agrediram alguns dos turistas com uma violência atroz”, descreveu a fonte, explicando que algumas das vítimas necessitaram mesmo de tratamento hospitalar.

Terão agido desse modo alegadamente desagradados pela forma como um dos turistas terá olhado para as suas acompanhantes.

A PSP referencia os dois homens pela prática de vários crimes contra o património e contra pessoas.

Em comunicado, a polícia do Porto indicou que os dois homens seriam levados a um juiz de instrução, para aplicação das medidas de coação, o que não tinha acontecido ainda ao princípio da tarde.