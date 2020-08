A GNR deteve, esta quinta-feira, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, um homem de 41 anos, para cumprir uma pena de nove meses de prisão pelo crime de furto, informou aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que sobre o indivíduo existia um mandado de detenção emanado há cerca de dois anos, pelo Tribunal de Execução de Penas do Porto.

O homem encontrava-se foragido em França há dois anos, tendo regressado recentemente a Portugal, altura em que os militares da Guarda o localizaram e detiveram", refere a mesma nota.

O detido, com antecedentes criminais relacionados com crimes de furto e falta de habilitação legal para conduzir, foi transportado para o Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.