O Comando Territorial de Viseu da GNR deteve esta terça-feira um homem de 69 anos, por posse de arma ilegal, no âmbito de um processo de furto de veículos de matrícula estrangeira, informou a instituição em comunicado.

Para além da detenção, a GNR identificou outros cinco homens, com idades compreendidas entre os 35 e os 56 anos.

De acordo com as autoridades, o esquema tinha origem em França e na Suíça, onde os veículos de alta cilindrada eram furtados ou dados com tal, sendo posteriormente transportados para Portugal, onde seriam desmantelados ou vendidos com outras matrículas, o que configura “os crimes de furto qualificado, burla a seguros, recetação, falsificação e fraude fiscal”.

Para além da detenção e identificações, a GNR apreendeu 14 veículos de alta cilindrada, duas caçadeiras e ainda várias matrículas e documentos associados às viaturas furtadas.

As buscas foram efetuadas nos distritos de Aveiro, Guarda, Braga e Viseu, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Viseu.