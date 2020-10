A GNR apreendeu 22 veículos modificados e elaborou 33 autos de contraordenação numa operação policial de fiscalização rodoviária, nas imediações da zona industrial da Autoeuropa, nos concelhos de Palmela e do Barreiro, no distrito de Setúbal, foi hoje anunciado.

Segundo revelou à agência Lusa o Comandante do Destacamento de Trânsito de Setúbal, Capitão Celso Pereira, na operação realizada no último domingo, foram intercetadas e fiscalizadas 37 viaturas.

Um dos 33 autos elaborados pela GNR refere-se a uma alteração da cilindrada do motor de uma das viaturas fiscalizadas, o que implica a alteração da classificação fiscal da mesma.

Na mesma operação, foram ainda elaborados 32 autos de contraordenação por diversas infrações ao código da estrada.

Segundo Celso Pereira, só uma das viaturas apreendidas ficou à guarda da GNR, tendo as restantes ficado na posse dos proprietários, enquanto fiéis depositários das mesmas, mas com a obrigatoriedade de as submeterem a uma inspeção extraordinária, de acordo com instruções que lhes serão transmitidas pelo IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes).

A GNR tem vindo a realizar diversas ações de fiscalização para reprimir as concentrações e corridas ilegais de viaturas modificadas em diversos locais da região de Setúbal.