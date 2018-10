Um homem com cerca de 50 anos morreu hoje em São Martinho de Árvore, Coimbra, depois de ter sido alvejado por um irmão mais velho, que se pôs em fuga e pouco depois foi detido pela GNR.

O homicídio terá ocorrido na sequência de desentendimentos entre os dois irmãos, que culminaram com o disparo de uma arma de fogo que vitimou mortalmente o homem, disse o oficial de relações públicas do Comando Territorial da GNR em Coimbra.

O autor do disparo pôs-se em fuga, mas já foi detido pela GNR, pouco depois e próximo do local da ocorrência, em São Martinho de Árvore, no concelho de Coimbra, adiantou à agência Lusa a mesma fonte.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o alerta foi dado pelas 18:17 e para o local foram mobilizados meios da GNR de Ançã (concelho de Cantanhede) e do Instituto Nacional de Emergência Médica.