A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este sábado a detenção de três homens por suspeitas de serem os autores de crimes de rapto e roubo de que foi vítima um homem de 27 anos, residente em Viseu.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ explica que a investigação da Diretoria do Centro visou "a identificação de um grupo de três indivíduos que, recorrendo a ação violenta, raptaram a vítima com a finalidade de a coagirem a pagar uma suposta dívida relacionada com negócios de droga".

A detenção dos três homens, com idades entre os 30 e os 37 anos, ocorreu na sequência de uma investigação iniciada no princípio deste ano "após libertação da vítima e subsequente condução desta a unidade hospitalar, onde foi submetida a tratamento".

Os três detidos, "dois dos quais já referenciados pela prática de ilícitos criminais relacionados com o tráfico e consumo de estupefacientes", foram presentes a tribunal e vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

A operação da PJ foi realizada em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu e contou com a colaboração da PSP e GNR.