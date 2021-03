O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra um homem imputando-lhe três crimes de rapto agravado, um deles na forma tentada, e dois de importunação sexual, na região do Tâmega e Sousa, informa esta quinta-feira fonte judicial.

Segundo a página na Internet da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, os crimes terão sido praticados entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018.

Segundo o MP, no dia 1 de janeiro de 2017, em Mancelos, Amarante, o suspeito "abordou uma mulher que seguia na rua, agarrou-a e, à força, meteu-a na bagageira do seu veículo automóvel, fechou-a e seguiu viagem durante cerca de 15 minutos".

Passado este tempo, refere ainda a acusação, o homem imobilizou o veículo e abriu a bagageira, "apresentando-se à mulher sem calças e pedindo-lhe que com ele mantivesse trato sexual".

Como a mulher se recusou, deixou-a e abandonou o local", lê-se ainda na informação.

No dia 28 de dezembro de 2018, no parque de estacionamento da estação ferroviária de Caíde de Rei, Lousada, o suspeito "agarrou outra mulher e tentou arrastá-la e metê-la à força na bagageira do seu carro, o que não logrou, porque aquela lhe resistiu e gritou, chamando a atenção de outras pessoas e levando a que o arguido fugisse do local".

Nesse dia, logo de seguida, acrescenta o MP, "na avenida de São Pedro, em Lousada, "ao dar conta que seguia uma outra mulher na rua, baixou as calças e iniciou a manipular os seus próprios genitais de modo a que fosse visto pela mesma".

Depois daqueles factos, ainda no mesmo dia, em Mancelos, o arguido "abordou outra mulher que caminhava na estrada, agarrou-a e meteu-a à força na bagageira do seu carro, não conseguindo fechar a tampa, porque a referida mulher logrou atravessar um braço e uma perna".