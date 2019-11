Um homem de 50 anos começou a ser julgado esta terça-feira, no Tribunal de Aveiro, por ter agredido com um machado o cunhado. O arguido confessou o crime, mas disse que não tinha intenção de matar.

“Só o queria assustar”, disse o arguido, no início do julgamento em que responde por um crime de homicídio na forma tentada.

O homem está ainda acusado de um crime de violência doméstica e outro de coação na forma tentada, de que terão sido vítimas, respetivamente, a própria mãe de 82 anos, com quem vive em Águeda, e uma sobrinha.

Perante o coletivo de juízes, o arguido negou as acusações de violência doméstica contra a mãe, admitindo apenas ter ameaçado com um machado a sobrinha, que tinha ido lá a casa ajudar a idosa a lavar a roupa, para ela se ir embora.

O homem, que se encontra em prisão preventiva, foi detido em fevereiro de 2019, após ter atingido o cunhado com um golpe de machado na cabeça, junto à sua residência, em Arrancada do Vouga, no concelho de Águeda.

De acordo com a acusação do Ministério Público, alguns meses antes deste episódio, o arguido chegou a atirar, em duas ocasiões distintas, um cutelo de cozinha na direção do cunhado, não lhe acertando.

O MP diz ainda que o homem injuriou e agrediu a mãe que sofre de demência e outros problemas de saúde, puxando-lhe os cabelos e apertando os braços, pelo facto de esta não lhe dar dinheiro quando lhe pedia.