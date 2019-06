Um homem foi baleado na madrugada deste sábado no Cacém. Ao que a TVI apurou, ter-se-á tratado de um ajuste de contas.

O crime aconteceu pelas duas da manhã e a vítima foi baleada com uma caçadeira a um metro de distância. Terá ficado com o joelho desfeito e foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra.

A TVI sabe que uma testemunha no local conseguiu identificar o alegado autor do crime, um jovem na casa dos vinte anos, que se colocou em fuga com outro indivíduo que assistiu ao disparo. Ambos foram também identificados pela vítima. Os três estariam a confraternizar quando o autor dos disparos empunhou a caçadeira de canos serrados e começou a disparar.