Um homem de 33 anos foi detido por tentativa de homicídio, na quarta-feira, no concelho de Alcanena, distrito de Santarém, depois de ter esfaqueado o primo no peito com uma faca “de grandes dimensões”, foi esta sexta-feira anunciado.

Num comunicado à imprensa, a Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, referiu que o arguido atingiu a vítima, de 28 anos, na zona esquerda do tórax, tendo-lhe perfurado a pleura (membrana que reveste o pulmão) e fraturado uma costela.

A tentativa de homicídio aconteceu na sequência de várias discussões entre familiares, na zona de Minde.

Após a prática destes atos, o arguido, acompanhado do seu irmão e também suspeito nos factos em investigação, deslocou-se para a residência deste último, levando consigo a arma do crime”, revelou a PJ.

O homem, carpinteiro, já foi presente às autoridades judiciárias competentes, ficando sujeito à medida de coação de apresentações trissemanais em posto policial.