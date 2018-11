Um homem de 56 anos foi encontrado morto esta quarta-feira numa casa em São Paio de Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira, com sinais de agressão, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o corpo do homem foi encontrado por um popular, que foi quem deu o alerta às autoridades.

Nós fomos chamados por um indivíduo que deve ser conhecido do senhor que faleceu e ao deslocar-se à residência dele encontrou o senhor caído no chão, no pátio”, disse o capitão Telmo Gomes, oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Aveiro.