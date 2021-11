Um homem, de 54 anos, foi detido por tentar matar outro com recurso a uma chave de fendas, durante uma discussão em Vila Praia de Âncora, Caminha.

A vítima ficou gravemente ferida na zona do coração no seguimento dos vários golpes provocados, de acordo com informação avançada pela Polícia Judiciária (PJ).

O crime ocorreu ao final da tarde desta segunda-feira e o suspeito foi esta terça-feira apanhado pela PJ, numa operação em colaboração com a GNR.

Desentendimentos pessoais estarão na causa do crime de que o homem é agora acusado.

O detido irá conhecer as medidas de coação tidas por adequadas.