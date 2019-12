Um homem matou a mulher esta sexta-feira dentro do próprio apartamento no Centro Comercial Maringá, em Leiria. Os últimos andares deste estabelecimento são compostos por pequenos apartamentos.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o suspeito terá ligado às autoridades a confessar que tinha assassinado a esposa.

A PSP de Leiria quando chegou ao local, encontrou a vítima degolada, mas, alegadamente, ainda com sinais de vida. Foi acionada uma equipa do INEM, que tentou reanimar a vítima, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

A porta do apartamento estava fechada e foi aberta pelos filhos do casal de 2/3 anos e 4/5 anos.

O homem, depois de ter confessado o crime às autoridades, colocou-se em fuga, tendo sido mais tarde detido no IC2, em Pombal.

A TVI sabe que o crime ocorreu num contexto de violência doméstica.