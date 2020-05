Um homem de 76 anos, suspeito de tentar matar uma mulher e um homem, de 55 e 58 anos, em Castelo Branco, ficou em prisão preventiva, disse esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Os factos ocorreram na sequência de um desentendimento familiar, no passado dia 20 de maio, motivado por questões financeiras, tendo o arguido utilizado um objeto perfurante para agredir as vítimas, pondo em risco as suas vidas", explica, em comunicado, a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ).