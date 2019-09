A PSP deteve um homem de 21 anos suspeito de cinco crimes de roubo, em Braga, a motoristas de plataformas eletrónicas, taxistas e estafetas motorizados de entregas ao domicílio de alimentos confecionados, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PSP refere que o suspeito, sozinho ou em coautoria, abordava os condutores de plataformas eletrónicas e taxistas, ora encomendando o serviço, ora entrando no veículo quando se encontrava parado.

Segundo a PSP, agia da mesma forma com os estafetas motorizados de entregas ao domicílio de alimentos confecionados.

Uma vez na sua presença, mediante ameaças e coação, com violência física, e com utilização de armas brancas, roubava-lhes todo o dinheiro que possuíam, telemóveis e, no caso dos estafetas motorizados de entregas ao domicílio de alimentos confecionados, também a encomenda”, acrescenta.