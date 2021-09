Um homem, de 39 anos, foi detido por suspeita de matar uma mulher após uma perseguição automóvel em São Miguel, nos Açores.

A Polícia Judiciária diz ter "fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado", que vitimou uma mulher, de 42 anos, "com quem o suspeito manteve um relacionamento amoroso".

O crime ocorreu na tarde de quarta-feira, no concelho de Ribeira Grande, na sequência de uma perseguição automóvel.

O suspeito terá agido "por vingança", por acreditar que a vítima "usava técnicas de bruxaria para o prejudicar".

O crime foi consumado na sequência de uma perseguição automóvel, em que o suspeito, após ultrapassagem, bloqueou a via, para logo depois se dirigir ao veículo da vítima, empunhando uma catana. Com recurso ao referido objeto com natureza corto-contundente, utilizado como arma, o agressor desferiu, com extrema violência, um conjunto de golpes contra o corpo da vítima, nomeadamente na zona da cabeça, que lhe provocaram a morte no local", indica a PJ.