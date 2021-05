Um homem matou esta tarde a tiro um idoso de 70 anos e feriu ainda outra pessoa com gravidade. Aconteceu em Meãs do Campo, no concelho de Montemor-o-Velho.

A TVI sabe que o suspeito já se entregou às autoridades, após os militares da GNR terem entrado no local onde se encontrava barricado.

Ao que foi possível apurar, ambas as vítimas eram vizinhas do agressor. O homem terá disparado com um tiro de precisão vindo de uma carabina.