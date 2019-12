A Polícia de Segurança Pública encontrou este domingo um cadáver sem documentos de identificação na Avenida Afonso III, em Lisboa.

Ao que a TVI conseguiu apurar, a vítima, com idade entre os 55 e os 60 anos, é do sexo feminino e foi encontrada nua, apenas tapada com um cobertor, na cama da sua habitação, local onde também foi descoberto um vidro manchado de sangue.

Na cozinha da habitação, onde a vítima morava com o seu irmão, foram encontrados vestígios de sangue.

A PSP está a realizar as devidas diligências, sendo que existem suspeitas de crime.