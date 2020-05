A polícia apreendeu duas armas e munições, além de droga, durante uma busca à casa do arguido, um desempregado de 27 anos, com registo criminal pelos crimes de injúrias, condução ilegal, furto, roubo e ofensas à integridade física qualificadas.

O arguido, conduzindo um veículo automóvel sem ter habilitação legal para o efeito, envolveu-se em discussão com outro condutor, empunhou uma arma de fogo e efetuou um disparo na direção daquele, não lhe acertando por fatores alheios à sua vontade” , refere um comunicado da Diretoria do Norte da PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de um condutor sem carta indiciado por tentar balear outro automobilista na sequência de um conflito de trânsito na Via de Cintura Interna, no Porto, em 18 de fevereiro.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Suspeito da morte do rapper Mota Jr. detido no aeroporto do Porto