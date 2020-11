A Polícia Judiciária (PJ) deteve o homem de Penafiel indiciado por matar a mulher à facada na madrugada de terça-feira, anunciou esta terça-feira a Diretoria do Norte daquela corporação, que atribuiu o homicídio a “motivos fúteis”.

De acordo com os elementos recolhidos nas diligências de investigação, o arguido terá agredido a vítima com uma arma branca no decurso de uma discussão por motivos fúteis”, refere, em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ.