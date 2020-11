A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o aparecimento de ossadas que foram avistadas esta segunda-feira pelo proprietário de um terreno na freguesia de Meadela, em Viana do Castelo, disse à Lusa fonte daquela força policial.

A PJ de Braga tomou conta do caso e vai tomar diligências de investigação. Presume-se que as as ossadas sejam humanas, mas tudo dependerá da verificação do Instituto de Medicina Legal (IML) e da investigação da PJ, mas é um processo moroso", explicou aquela fonte policial.