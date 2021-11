A Polícia Judiciária levou esta manhã a cabo uma operação de buscas na Associação Comercial do Porto, na Fundação da Juventude, no Porto, no Instituto dos Vinhos do Douro, também no Porto, e no Instituto do Vinho, Bordados e Artesanato, na Madeira, por suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio, e branqueamento de capitais, sabe a TVI.

Em causa, a violação de regras da contratação pública, com eventuais contrapartidas para decisores ligados ao setor do Estado.

A investigação é da unidade de combate à corrupção e do DCIAP.