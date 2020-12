Um homem de 63 anos suspeito de vários furtos em toda a Europa, incluindo em Portugal, ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pelas autoridades portuguesas, divulgou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis explica que a prisão preventiva foi decretada por um tribunal da Bélgica, país onde este homem é suspeito de ter levado a cabo duas dezenas de crimes e para onde foi extraditado pelas autoridades portuguesas.

O mesmo é conhecido pela Europa como sendo um internacional carteirista de crimes rápidos, quer no que ao ilícito em si diz respeito, quer no que toca à sua permanência nesses países, movendo-se pois com uma enorme rapidez de forma a eximir-se a monitorizações e capturas por parte das forças policiais dos respetivos países”, descreve a nota do Cometlis.