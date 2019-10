Prosseguiu esta terça-feira o julgamento da morte do triatleta Luís Grilo. A quarta sessão ficou marcada pela audição de várias testemunhas de acusação. O jornalista António Assis Teixeira acompanhou as diligências no Tribunal de Loures.

A sessão começou com vários esclarecimentos por parte dos arguidos que consideraram relevante falar de novo antes das testemunhas serem inquiridas.

O esclarecimento de Rosa Grilo sobre o seu filho não a visitar na prisão desde junho não foi admitido pela presidente do coletivo de juízes.

Já António Joaquim diz ter enviado uma mensagem a um colega durante a noite do crime, afirmando que estava em casa.

Foi também ouvida a prima da triatleta que explicou como tinham sido os momentos a seguir à morte de Luís Grilo.

Uma das vizinhas de Rosa e de Luís Grilo afirmou que, dias depois do desaparecimento do triatleta, reparou que a mala do carro estava aberta e que enviou uma mensaagem à vizinha a perguntar se era normal. Rosa Grilo terá respondido que a mala estava aberta porque tinha estado a limpar o carro.