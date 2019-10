Três jovens do sexo masculino deram entrada, este domingo à noite, no Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, depois de terem sido baleados com tiros de caçadeira. Os jovens, de 17, 18 e 19 anos, apresentam ferimentos em várias partes do corpo, não correndo perigo de vida.

Os feridos foram hospitalizados depois de terem ocorrido vários disparos com arma de fogo, em Belas, no concelho de Sintra.

O incidente com arma de fogo aconteceu pelas 21:57 na Avenida General Humberto Delgado. Um indivíduo foi visto a efetuar disparos, tendo-se colocado em fuga numa viatura. Testemunhas informaram que mais duas viaturas estiveram envolvidas no incidente.

Segundo o posto policial do Hospital Fernando da Fonseca, duas viaturas semelhantes às descritas pelas testemunhas estavam no parque de estacionamento quando os três homens baleados foram hospitalizados.

Elementos da Equipa de Investigação Criminal foram mobilizados para apurar mais dados sobre o que aconteceu.