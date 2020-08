No local esteve também a PSP.

“A senhora foi transportada para o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Guimarães, com a indicação de ferido ligeiro” , adiantou.

A mulher foi assistida no local pelo Bombeiros Voluntários de Guimarães, que foram acionados às 07.53, disse à Lusa fonte daquela corporação.

Segundo fonte do Comando Distrital da PSP de Braga, o autor dos disparos "está a ser localizado" , tendo o caso ocorrido na Rua António Costa Guimarães, freguesia de Urgezes, naquele concelho no distrito de Braga.

Uma mulher foi hoje atingida com tiros "num contexto de violência doméstica" em Guimarães, sofrendo ferimentos ligeiros, disseram à Lusa fontes da PSP e dos bombeiros locais.

