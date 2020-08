O número de inquéritos registados por violência doméstica no Ministério Público aumentou 3,47% no primeiro semestre de 2020. Segundo dados a que a TVI24 teve acesso, este ano o número de inquéritos registados foi de 17164, o que representa um acréscimo de 3,47% face ao primeiro semestre de 2019, onde se registavam 16587 inquéritos entrados.

Destes crimes, resultaram 18 vítimas mortais, sendo 15 mulheres, das quais uma criança, e três homens. No mesmo período em 2019, tínhamos 22 vítimas mortais, 17 mulheres, incluindo uma criança e cinco homens.

Esta quarta-feira, no dia em que se cumpre um ano que aprovou um conjunto de medidas de prevenção e combate à violência doméstica, o Governo divulgou os dados relativos a crimes cometidos em contexto de violência doméstica respeitantes ao período de abril a junho de 2020 e respetivo período homólogo.

Entre abril e junho de 2020 foram participados 6.828 crimes de violência doméstica às autoridades, dos quais 1.705 foram suspensos.

No mesmo período, encontravam-se em prisão efetiva 847 suspeitos, enquanto 217 estão em prisão preventiva e 579 com pulseira eletrónica.

De acordo com os dados do Governo, no segundo trimestre do ano morreram três mulheres, uma criança e um homem.