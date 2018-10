A revista alemã Der Spiegel foi alvo de um processo de desmentido da parte dos representantes do jogador logo, em abril de 2017, quando trouxe a lume o acso da alegada violação. Um documento, agora recuperado, e que terá sido obtido através do site Wikileaks revela os termos de um acordo entre a norte-americana e Ronaldo, representado pelo advogado Osório de Castro, que a TVI24 tentou contactar, ainda sem sucesso.

Aqui ficam o texto do acordo, com sublinhados das passagens mais relevantes, feitos pela TVI24.

"As partes abaixo assinadas acordaram resolver a disputa acima indicada por um total de trezentos e setenta e cinco mil dólares como resultado de uma mediação. Documentos de acordo oficiais, consistentes com esta declaração, vão ser elaborados assim que for possível. Cada parte vai acarretar com os seus custos e despesas judiciais. O acordo descreve o seguinte:

Este é um acordo global que mutualmente resolve e liberta totalmente todas as reivindicações entre as duas partes abaixo assinadas, sejam conhecidas ou desconhecidas, excepto expressamente fornecidas neste lugar.

As condições adicionadas a seguir aplicam-se a este documento e vão ser particularmente melhor descritas nas páginas deste documento: