As redes sociais de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm sido o olhar do mundo para a intimidade do casal. A modelo espanhola e o craque português estão na Madeira e têm partilhado vários momentos em família, como o acordar com os filhos e o foco no exercício físico, para manterem a forma nesta quarentena forçada pela pandemia de Covid-19.

Esta quinta-feira, Georgina publicou um vídeo no qual mostra um treino em casa. Trata-se de um exercício de pernas e glúteos, realizado com recurso a pesos e um banco. Na legenda, a modelo escreveu: “a beleza é o acordo entre o conteúdo e a forma”.

Também Cristiano Ronaldo tem divulgado vários treinos nas redes sociais. Só no Instagram, CR7 tem mais de 214 milhões de fãs, que seguem a vida do jogador.